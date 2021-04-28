Следующая встреча ТКГ запланирована на 17 мая.

На заседании Трехсторонней контактной группы сторонам не удалось договориться о пасхальном перемирии.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Трехсторонняя контактная группа не смогла договориться о пасхальном перемирии. Вопрос заблокировали кремлевские марионетки Л/ДНР", - написал он.

По словам Гончаренко, следующая встреча ТКГ запланирована на 17 мая.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договоренность по согласованию режима тишины на Донбассе находится на финальной стадии переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы.

«Мы очень хотим, чтобы на Пасху не было выстрелов, не было смертей. Для этого все делается, украинская сторона уже все для этого сделала», - подчеркнул глава государства.

Восстановление режима тишины на Донбассе

19 апреля политические советники лидеров стран "нормандской четверки" поручили ТКГ усовершенствовать режим тишины. Также они договорились работать над согласованием кластеров для выполнения Минских соглашений.

20 апреля рабочая подгруппа по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей взяла за основу украинский проект документа о согласовании Дополнения к мерам по усилению режима прекращения огня на Донбассе.

25 апреля глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что украинский проект документа о согласовании Дополнения к мерам по усилению режима прекращения огня на Донбассе будет обсуждаться 27 апреля рабочей подгруппе в ТКГ.

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Автор: Антонина Доломанжи