Будучи мультимиллионером, Трамп может позволить себе такой широкий жест.

После вступления в президентские полномочия Дональд Трамп намерен отказаться от положенной ему зарплаты. Такое заявление политик сделал в интервью каналу NBC News.

По словам Трампа, он намерен стать первым американским президентом (кроме "разве что возможно Джорджа Вашингтона"), который не будет получать зарплату.

"Я не приму ни цента. Это мой вклад в уменьшение государственных расходов", — подчеркнул он, добавив, что откажется также от всех прочих материальных льгот, положенных президенту США, включая пенсию.

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Следует отметить, что во время своего первого президентства Трамп, хоть формально и получал зарплату президента, но все деньги направлял на благотворительность и разные программы.

Зарплата президента США

В настоящее время зарплата президента США составляет 400 тысяч долларов в год. Но помимо того президент получает дополнительно 50 тысяч на "официальные расходы", 19 тысяч – на организацию приемов и 100 тысяч – "командировочных".

Пенсия бывших президентов США сегодня составляет 219 000 долларов в год. Помимо пенсии, экс-президенты получают другие привилегии, такие как финансирование офисов и сотрудников, государственную охрану на всю жизнь, а также бесплатную медицинскую помощь при соблюдении определенных условий​.

Следует также добавить, что первый президент США Джордж Вашингтон, которого упомянул Трамп, действительно пытался отказаться от президентской зарплаты. Он был богатым человеком и не хотел, чтобы его работа президентом выглядела корыстным занятием. Однако Конгресс принудил его получать зарплату, чтобы не создавать плохой прецедент: когда президентом страны де-факто сможет быть только богатый человек, не нуждающийся в деньгах.

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