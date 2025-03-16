Финский лидер выразил надежду, что давление со стороны Запада заставит Россию пойти на перемирие.

Российский диктатор Владимир Путин не стремится к перемирию в полномасштабной войне против Украины.

Такое заявление сделал в комментарии агентству STT президент Финляндии Александр Стубб, сообщает Yle. 15 марта политик принял участие в саммите в поддержку Украины, который организовал премьер-министр Великобритании Кирр Стармер.

"Путин не стремится к перемирию, прекращению огня или миру. Его основная цель, а именно уничтожение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, нисколько не изменилась", – заявил Стубб.

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При этом финский лидер выразил надежду, что давление со стороны Запада заставит Россию пойти на перемирие:

"Надеюсь, мы сможем продолжить давление со стороны Запада, чтобы заставить Россию прекратить огонь".

Перемирие в Украине: вы могли это пропустить

Планы по заключению мирного соглашения о прекращении огня в Украине переходят в "оперативную фазу", заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. По его словам, подход правителя РФ Владимира Путина "да, но" к предлагаемому прекращению огня недостаточно хорош.

Ранее подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин акцентировал, что военные не понимают, как можно обеспечить перемирие. Он добавил, что не помнит, чтобы во время АТО/ООС был хоть один день, когда совсем не было нарушений со стороны РФ.

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