В связи с ситуацией с безопасностью маршрут украинской делегации был изменен.

Народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский отмечает, что переговоры украинской и российской делегаций на Припяти могут начаться в течение нескольких ближайших часов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона.

"Я сказал, что переговоры могут начаться с минуты на минуту, так как расстояние от Киева до места проведения переговоров небольшая, но для безопасности маршрут изменен. Поэтому я думаю, что переговоры начнутся в течение ближайших нескольких часов", - отметил депутат.

Он пояснил, что для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность членов украинской делегации, они поехали такими маршрутами, которые бы не ставили под угрозу их жизнь.

"В ближайшие часы начнутся переговоры", - подытожил Вениславский.

Парламентарий предполагает, что информация о результатах этих переговоров появится в течение нескольких часов после них.

"Я думаю, что первые сведения, первые результаты этих переговоров появятся в течение, думаю, очень короткого времени после их начала. То есть, в течение, я думаю, 3-4 часов, до конца дня мы уже будем точно иметь всю информацию о том, какие стартовые позиции были, и каких удалось достичь договоренностей", - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 февраля, состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, по результатам которой была достигнута договоренность о встрече украинской делегации с российской в районе реки Припять.

При этом Лукашенко "взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле".