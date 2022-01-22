Российский политик и правозащитник Лев Шлосберг предупредил о возможности российских провокаций на Донбассе.

Россия в ближайшее время не пойдет войной против Украины, однако может прибегнуть к кровавым провокациям на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил российский политик и правозащитник Лев Шлосберг.

"По моему мнению прямое военное вторжение на неконтролируемые Россией территории, то есть за пределы "Л/ДНР", невозможно. Невозможно политически, и понимание этой невозможности делает опасными возможные провокации на территории так называемых "Л/ДНР". Там может произойти очень серьезная провокация, в ответ на которую могут произойти какие-то опасные действия", - сказал Шлосберг.

Также он убежден в важности того, чтобы российский парламент не принял обращение к Путину с просьбой признать так называемые "ДНР" и "ЛНР" государствами, как это предлагают коммунисты в Госдуме РФ.

"Если российский парламент примет это обращение, то это будет фиксация отчуждения украинских территорий, что опасно для Украины. Но и для России это тоже опасно, поскольку влечет за собой уничтожение Минских соглашений, на выполнении которых настаивает Россия и которые за 6 лет не реализованы", - сказал Шлосберг.

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Политик добавил, что Россия сейчас предлагает США и Европе вернуться к переделу Европы, к Ялтинской конференции 43 года: "Вернуться в 1943 год к переговорам о геополитическом разделе мира". И чтобы такие переговоры состоялись, отмечает он, Россия прибегает к угрозам и шантажу, в частности угрозам вторжением в Украину.

Как сообщал УНИАН, в российской Госдуме на следующей неделе обсудят инициативу коммунистов о признании оккупированных районов Донбасса - так называемых "ДНР"и " ЛНР".