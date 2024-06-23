Он отметил, что дальнобойность сейчас - это не только вопрос о том, чего Украина может достичь на поле боя, но и о том, когда закончится война.

Президент Владимир Зеленский анонсировал новые договоренности по поставкам систем противовоздушной обороны (ПВО) для Украины.

"Следующие недели июня, первой половины июля должны стать для Украины не менее результативными, чем май, чем первая половина июня. Мы уже получили решение по новым "Петриотам" для Украины и готовим продолжение. Мы работаем над поставкой еще систем ПВО", - сказал президент в вечернем обращении.

Он отметил, что дальнобойность сейчас - это не только вопрос о том, чего Украина может достичь на поле боя, но и о том, когда вообще завершится война.

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"Чем больше мы можем, тем быстрее удастся принудить РФ к справедливому миру", - констатировал Зеленский.

Системы ПВО для Украины

20 июня Румыния приняла решение о передаче Украине одного Patriot.

21 июня министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что ее страна совместно еще с одним государством передадут Украине систему Patriot.

Наиболее оптимальными для Украины системами противовоздушной обороны сейчас являются Patriot или SAMP/T. Такое мнение высказал военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров. "Patriot или SAMP/T. Есть еще израильская система "Хец-3" или "Стрела-3". Это то, что способно сбивать баллистические ракеты. В том числе, ракеты из систем С-300/С-400, которые россияне применяют как баллистические", - пояснил он.

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