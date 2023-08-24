Также предоставлены еще 10 систем обнаружения БПЛА и 40 разведывательных БПЛА RQ-35 HEIDRUN.

Германия передала Украине дополнительные ракеты для комплекса противовоздушной обороны Patriot.

Как сообщается на сайте Федерального правительства Германии, на инициативу по усилению потенциала безопасности Украины уже выделено 5,4 млрд евро в 2023 году (в 2022 году было 2 млрд). В частности, в сообщении от 24 августа сказано, что предоставлены ракеты для Patriot.

Также предоставлено еще 10 систем обнаружения БПЛА (ранее Украина получила 93 таких системы), 40 разведывательных БПЛА RQ-35 HEIDRUN (ранее Украина получила 20 таких систем),16 грузовиков Zetros (ранее Украина получила 140 таких грузовиков), 510 тыс патронов к стрелковому оружию (ранее Украина получила 22 млн штук патронов).

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Также в будущем Германия планирует предоставить Украине помощь, которая находится на стадии подготовки поставок. Речь идет о 90 системах обнаружения дронов, еще 42 грузовика Zetros (в целом запланировано передать еще 94 таких грузовика) и 31 млн патронов к стрелковому оружию.

Patriot в Украине

Как сообщал УНИАН, союзники рассчитывали, что украинские военные будут осваивать ЗРК Patriot будут не менее 10 месяцев. Однако этот процесс украинские военные завершили за 10 недель.

Средства ПВО Patriot предоставили Украине три государства - Германия, США и Нидерланды.

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