Оккупанты используют 'пасхальное перемирие' для обустраивания своих позиций, - DeepState

"Пасхальное перемирие" может сыграть на руку оккупантам.

На одном из участков фронта, где действует режим тишины, объявленный как "пасхальное перемирие", россияне проводят разминирование территории и обустраивают позиции, сообщает DeepState.

"Кацапы используют приказ не стрелять с нашей стороны для того, чтобы вытащить своих 200-х (погибших солдат - УНИАН), провести разминирование, подвезти продукты с водой и обустраивают позиции", - говорится в сообщении.

Аналитики показали снимок, на котором группа российских солдат стоит с белым флагом, на котором изображен красный крест. Вероятно, так оккупанты предупреждают украинских военных о том, что они намерены придерживаться временного перемирия.

Также в DeepState поделились кадрами, на которых можно заметить, как россияне пользуются режимом тишины на передовой для обустраивания своих позиций.

"Пасхальное перемирие" на фронте - важные новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что начиная с 10 часов утра наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применение врагом дронов-камикадзе. Наиболее активные действия российская армия этим утром проводит на двух направлениях.

Кроме того, сержант 93-й ОМБр "Холодный Яр" Виталий Пясецкий поделился, что на фоне "пасхального перемирия" количество обстрелов на фронте в Донецкой области уменьшилось, но полного режима прекращения огня нет. По его словам, среди украинских военных не верят и не воспринимают серьезно перемирие со стороны России.

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