Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус призвал людей не паниковать.

Участок государственной границы Украины на территории Черниговской области контролируемый, боев или вторжений нет.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"По состоянию на сейчас участок государственной границы Украины на территории области контролируемый. Множество звонков и сообщений об "ожесточенных боях". Не разгоняйте панику", - призвал он.

Видео дня

Чаус подчеркнул, что, если кто-то пойдет через границу, то его встретят достойно.

Массированные ракетные удары России по Украине 10 октября

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 10 октября, взрывы раздаются сразу в нескольких областях в частности во Львовской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Киевской и других - враг осуществил массированную ракетную атаку по территории Украины.

Комментируя ракетный удар РФ, президент Украины Владимир Зеленский заявил о погибших и пострадавших людях. "229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли", - отметил он.

Вас также могут заинтересовать новости: