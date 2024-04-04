При этом, 88% украинцев считают, что Украина победит в войне, а 37% - что война завершится через 1-2 года.

Менее 50% опрошенных граждан верят, что Украине удастся вернуться к границам 1991 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института 17-21 февраля 2024 года. В частности, социологи спросили, какими будут границы Украины после окончания войны. Как свидетельствует исследование, 45% опрошенных украинцев считают, что государство сохранит все свои территории, которые имело в 1991 году.

При этом, 7% считают, что Украина вернет Донбасс, но не Крым, и аналогично, 7% верят, что вернется Крым, но оккупированные районі Донецкой и Луганской областей уже не вернутся.

Видео дня

Кроме того, 16% считают, что Украина вернет территории, которые были подконтрольны до начала войны (до 24 февраля 2022 года).

Также 16% убеждены, что Украина потеряет некоторые новые территории.

Лишь 1% украинцев ответили, что Украина будет полностью оккупирована Россией, а 6% затруднились ответить.

Для сравнения, в сентябре 2023 года гораздо больше украинцев верило, что Украина сможет вернуть все свои территории. Тогда такое мнение разделяло 68% опрошенных респондентов.

При этом, 88% украинцев верят, что Украина победит в войне (из них - 58% ответили "однозначно да", и 30% - "скорее да"), 8% - не верят, и 3% - затруднились ответить. Для сравнения, в сентябре 2023 года в победу Украины верило 94% опрошенных респондентов.

Вместе с тем, 37% опрошенных украинцев считают, что война закончится через 1-2 года, 26% - менее чем за год, 14% - через 3-4 года, 8% - через 5 лет и более, 3% - никогда. Еще 11% затруднились ответить.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института (IRI) по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) 17-21 февраля 2024 года. Метод опроса - Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI) - телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных номеров. Всего было опрошено n= 2000 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. Полученные данные опроса взвешены по региональным (область проживания и тип населенного пункта) и возрастным показателям с использованием данных Государственной службы статистики Украины по состоянию на 1 января 2022 года. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает ±3,5 процентных пункта для полной выборки. Коэффициент достижимости респондентов - 14%.

Опрос был проведен при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Возвращение к границам 1991 года

В декабре 2023 года президент Владимир Зеленский относительно планов возвращения к границам 1991 года отметил, что в этом вопросе стратегия не может быть изменена, может быть изменена тактика.

Вас также могут заинтересовать новости: