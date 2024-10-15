В то же время Силы обороны могут возобновить и наступательные действия на Курщине.

В течение недели россияне имеют "довольно серьезные продвижения" на двух направлениях вКурской области. Об этом в эфире "Апостроф TV" сообщил военный эксперт Роман Свитан.

"Они продавили наши позиции до Зеленого пути, Новоивановки, Любимовки. Там серьезную проблему нам создали, поскольку там трасса, которая из Суджи на северную нашу группировку идет. Но мы этот вопрос решили, продвижение купировали, смогли логистику настроить. И еще локация в районе Борок. Это на юго-восток от Суджи. Они пытаются продвигаться в сторону Суджи. Эти две локации, из которых они пытаются давить", - рассказал о ситуации Свитан.

При этом он добавил, что украинская разведка знала о планах РФ и готовилась к наступлению в этих районах. По словам эксперта, сейчас РФ собрала на этом направлении 30-40 тыс. военных, которые участвуют в боевых действиях. Еще 10-15 тыс. находятся в 80-километровой зоне в режиме сопровождения.

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"То есть в целом около 50 тыс. россиян связаны. Поэтому выполненная задача Курской операции - это сковывающие действия. Есть возможности, если добавить туда боеприпасов и техники, связать еще несколько тысяч россиян. Тогда им не будет куда деваться - придется снимать их с какого-то направления и перебрасывать на Курское направление. И тогда можно сказать, что на 100% выполнена миссия на Курском направлении", - пояснил Свитан.

Эксперт добавил, что в случае увеличения количества российский военных на этом направлении до 70-100 тыс., Силы обороны могут отойти на рубежи государственной границы.

"Все будет зависеть от россиян. Если они решение не примут - будем там оставаться, вплоть до того, что будем снова двигаться в сторону Сейма, Курчатова, Рыльска. Зависит от движения россиян", - отметил эксперт.

Ситуация в Курской области: последние новости

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне пытались вытеснить Силы обороны с позиций в Курской области. По словам Зеленского, украинские защитники продолжают держать оборонительные рубежи.

По словам военного эксперта Олега Жданова, россиянам удалось продвинуться в Курской области на расстояние до 7 км. В то же время эксперт отметил, что для дальнейшего продвижения у них "закончились силы".

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