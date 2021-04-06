Оба военных погибли от снайперского огня.

На фронте во время обстрела со стороны боевиков погибли двое украинских военных - Владислав Мороз и Виктор Гелебрант.

"Защищая честь и независимость нашего государства на Востоке Украины, во время выполнения боевого задания, погиб один из ее сыновей - молодой, сильный духом наш земляк Владислав Анатольевич Мороз", - говорится на сайте Монастырищенской городской громады.

Читайте такжеВ результате обстрелов оккупантов на Донбассе погибли двое украинских военных

Как сообщается, погибший, житель села Халаидово проходил службу по контракту. 5 апреля в результате обстрела позиций украинских защитников от снайперского огня погиб от пулевого ранения близ населенного пункта Спартак Ясиноватского района Донецкой области.

У Владислава остались родители и сестра.

О смерти Виктора Гелебранта сообщила пресс-служба 92-ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.

Как сообщается, младший сержант Виктор Гелебрант погиб в результате выстрела в голову. Боец находился на боевом дежурстве. Ему было 49 лет.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская