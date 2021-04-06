На фронте во время обстрела со стороны боевиков погибли двое украинских военных - Владислав Мороз и Виктор Гелебрант.
"Защищая честь и независимость нашего государства на Востоке Украины, во время выполнения боевого задания, погиб один из ее сыновей - молодой, сильный духом наш земляк Владислав Анатольевич Мороз", - говорится на сайте Монастырищенской городской громады.
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Как сообщается, погибший, житель села Халаидово проходил службу по контракту. 5 апреля в результате обстрела позиций украинских защитников от снайперского огня погиб от пулевого ранения близ населенного пункта Спартак Ясиноватского района Донецкой области.
У Владислава остались родители и сестра.
О смерти Виктора Гелебранта сообщила пресс-служба 92-ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.
Как сообщается, младший сержант Виктор Гелебрант погиб в результате выстрела в голову. Боец находился на боевом дежурстве. Ему было 49 лет.
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