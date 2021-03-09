Боевых потерь среди украинских воинов нет.

На Донбассе с начала суток зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.

Об этом сообщается в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00, обнародованной пресс-центром ОС.

Читайте такжеВрачам удалось стабилизировать состояние бойца, раненого на Донбассе российским снайпером

Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня.

Так, неподалёку от населенных пунктов Красногоровка, Пески, Новозвановка, Золотое-4 и Опытное вражеские войска обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки, поселков Лебединское и Пивденное противник осуществил прицельный обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи поселка Троицкое оккупанты открывали огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На этом же направлении было замечено обустройство противником инженерных позиций.

Согласно сообщению, на действия противника наши защитники открывали ответный огонь.

«Боевых потерь среди украинских воинов нет», - отмечается в сводке.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ.

Срыв перемирия на Донбассе: последние новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая