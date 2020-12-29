Все нарушения враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид».

В течение текущих суток, 29 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

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Все нарушения враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид».

«Так, вблизи населенного пункта Водяное, на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из различных видов оружия, в том числе из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе Талаковки противник применил станковые противотанковые гранатометы, а неподалеку Невельского и Авдеевки - подствольные гранатометы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на многочисленные обстрелы противника украинские защитники открыли ответный огонь.

«В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» наблюдалась тишина. Среди наших воинов боевых потерь и ранений нет», - добавили в пресс-центре.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

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Автор: Леся Лещенко