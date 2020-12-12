С начала 12 декабря обстрелов боевиков штаб не зафиксировал.

В течение 11 декабря боевики, подконтрольные России, трижды нарушили так называемое перемирие.

Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.

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Несколько выстрелов оккупанты совершили из автоматического станкового гранатомета неподалеку Марьинки. А по украинским позициям неподалеку населенных пунктов Водяное и Зайцевое противник открывал огонь из стрелкового оружия.

"Вражеские провокации не несли угрозы нашим воинам, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", – говорят в штабе.

О нарушении режима тишины со стороны российских наемников сообщили представителям ОБСЕ.

С начала 12 декабря обстрелов боевиков штаб не зафиксировал.

"Украинские военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", – говорится в сообщении.

Срыв перемирия: что известно

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Автор: УНИАН