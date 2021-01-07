Раненых или погибших среди украинских воинов нет.

На Донбассе с полуночи оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко от населенного пункта Хутор Вильный, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из станковых противотанковых гранатометов. Возле Луганского враг дважды вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Позже противник проявил огневую активность и в пригороде Попасной, где открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Авдеевка.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомили представителей ОБСЕ.

Раненых или погибших среди украинских воинов нет.

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Автор: Виктория Токарева