На Донбассе с полуночи оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба ООС.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко от населенного пункта Хутор Вильный, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из станковых противотанковых гранатометов. Возле Луганского враг дважды вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Позже противник проявил огневую активность и в пригороде Попасной, где открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Авдеевка.
О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомили представителей ОБСЕ.
Раненых или погибших среди украинских воинов нет.
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