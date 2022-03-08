Может, тогда сотни убийств мирных граждан — это "несчастные случаи"?

Тринадцать дней назад путинская армия "орков" и нелюдей вторглась в Украину. Наша страна оказалась в состоянии войны — настоящей войны, в которой доблестные ВСУ продолжают давать более чем достойный отпор врагу. Тем временем Организация Объединенных Наций вдруг решила сгладить углы. ООН приказала своим сотрудникам не использовать слово "война" при описании ситуации в Украине. Это якобы может нанести репутационный удар.

Издание Irish Times смогло ознакомиться с содержанием электронного письма, которое департамент по коммуникациям ООН разослал всем сотрудникам. В документе сказано: "[Используйте] "конфликт" или "военное наступление", а не "война" или "вторжение", когда речь идет о ситуации в Украине. Не добавляйте украинский флаг в личные или официальные аккаунты в социальных сетях или на веб-сайты".

"Это важное напоминание о том, что мы, как международные гражданские служащие, должны быть объективными. Существует серьезная возможность репутационного риска, на который недавно обратили внимание чиновники", — продолжила организация.

В письме ООН говорит об объективности, но ее поведение больше напоминает трусость. Сейчас в Украине ведется полномасштабная война, а любая другая позиция — это просто искажение фактов, которое активно навязывает РФ.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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