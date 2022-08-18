ООН может оказать поддержку посещению Запорожской АЭС инспекторами МАГАТЭ только в случае, если миссия направится туда через Киев.

Генсек ООН Антониу Гутерриш рассказал о резульататах встречи в трехстороннем формате при участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского.

Генсек ООН отмечает, что в ситуации с Запорожской АЭС должен возобладать здравый смысл, чтобы избежать угроз безопасности станции.

Также ООН может оказать поддержку посещению Запорожской АЭС инспекторами МАГАТЭ только в случае, если миссия направится туда через Киев.

Также во время встречи обсудили погибших украинских военных в колонии в Еленовке, что находится на территории оккупированной Донецкой области. Так, представитель Бразилии будет назначен главой миссии по установлению фактов в Еленовке. ООН работает над получением безопасного доступа в район СИЗО.

"Продолжение экспорта продовольствия и удобрений из Украины и России критически важно для стабилизации рынков", - отмечается в сообщении.

Напомним, по результатам сегодняшних переговоров, Турция готова взять под патронат восстановление Харькова и Харьковской области.

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