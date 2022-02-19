Также по информации Денисовой, покидать ОРДЛО запретили жителям без российских паспортов.

Омбудсмен Людмила Денисова со ссылкой на партнерские правозащитные организации рассказала о давлении на жителей ОРДЛО со стороны оккупантов по эвакуации в Россию.

Об этом она написала в Facebook.

По словам Денисовой, сейчас на оккупированной части Донбасса среди населения наблюдается паника.

Так, через созданную специализированную горячую линию мужчинам призывного возрастаи лицам, которые не оформили паспорт РФ, запрещается выезжать с временно оккупированных территорий.

"По предварительно сформированным спискам планируется эвакуация местного населения железнодорожным транспортом. Людей пожилого возраста и детей из учреждений социального типа (детских домов) вывозят фактически силой", - рассказала Денисова.

В то же время опрошенные правозащитниками граждане сообщают, что предпосылок для эвакуации нет, ситуация в большинстве городов ОРДЛО спокойная и большинство граждан не хочет покидать свои дома.

Денисова констатировала, что такое принудительное выселение граждан Украины Россия использует для наращивания и эскалации вооруженного конфликта.

В связи с этим омбудсмен обратилась к жителям ОРДЛО с просьбой не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие.

"Выселяя граждан Украины из своих жилищ, страна-оккупант нарушает нормы международного права, согласно которому право на жилье - это одно из важнейших социально-экономических прав граждан. В частности, статьей 10 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и статье 12 Международного пакта о гражданских и политических правах предусмотрено, что право на жилище должно реализовываться при условии свободы выбора человеком места жительства", - пояснила Денисова.

Она также обратилась к международному сообществу с призывом отреагировать на факты незаконной эвакуации из своих домов граждан Украины, что может свидетельствовать о подготовке к полномасштабному вторжению на территорию Украины".

Обострение на Донбассе

18 февраля главари подконтрольных Кремлю террористов "ЛДНР" заявили о немедленную эвакуацию женщин и детей из ОРДЛО в Россию. После чего следовала череда взрывов на неподконтрольной Украине территории.

Как выяснила общественность, видеоролики террористов Пасечника и Пушилина были записаны за несколько дней до эскалации на востоке.

Вечером того же дня американский президент Джо Байден, выступая в Белом доме с обновленными разведданными о передвижении войск РФ, заявил, что уверен в том, что Путин уже принял решение о вторжении в Украину в ближайшие дни или недели.

Эскалация на Донбассе произошла на фоне роста угрозы вторжения с участием почти 200 тысяч военных РФ, сосредоточенных вокруг Украины.

Во вчерашних провокациях боевики обвинили Вооруженные силы. Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал не верить российским наемникам и в очередной раз подчеркнул, что Украина не собирается наступать на оккупированные территории.

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