В ГУР заверили, что все борта "Black Hawk" Главного управления разведки Министерства обороны Украины находятся в отличном рабочем состоянии.

Информация, распространенная оккупантами, о якобы сбитии украинского вертолета Black Hawk не соответствует действительности, все борта находятся в рабочем состоянии.

Как заверили в Главном управлении разведки МО Украины, все борта "Black Hawk" Главного управления разведки Министерства обороны Украины находятся в отличном рабочем состоянии, их экипажи продолжают выполнять боевые и специальные задачи.

"Черноротым пропагандистам и их рабовладельцам из Кремля, которые распространяют фейки о якобы сбитии вертолета военной разведки Украины, следует меньше злоупотреблять спиртным", - отмечают в разведке.

Сегодня в Минобороны РФ заявили, что сбили у границы украинский вертолет Ми-8, который пытался приблизиться к селу Козинка в Белгородской области. Сообщается, что борт был поражен ракетой ПЗРК "Верба" в районе Лукашевки Сумской области.

Украина уничтожает российские борта

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства обороны Украины, в феврале Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили 13 российских самолетов. Уничтожено десять вражеских истребителей-бомбардировщиков Су-34, два истребителя Су-35 и один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Авиационный эксперт Константин Криволап считает, что Украина могла сбивать российские самолеты с помощью систем Patriot, которые "путешествуют", или из гибридных систем - пусковая установка Patriot плюс радар от С-300 в рамках проекта FrankenSAM.

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