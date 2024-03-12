Можно предположить, что "сушки" сбивали гибридным комплексом, поскольку сигнатура локатора Patriot очень отличается от сигнатуры локатора С-300.

Авиационный эксперт Константин Криволап считает, что Украина могла сбивать российские самолеты с помощью "путешествующих" систем Patriot или так из гибридных систем ПУ Patriot + радар от С-300 в рамках проекта FrankenSAM.

По его словам, у нас хватает радаров до С-300, но нам нужно больше пусковых и зенитных ракет к ним, пишет РБК-Украина.

"В рамках проекта FrankenSAM к ним используют пусковые от Patriot. Можно предположить, что эти "сушки" сбивали именно таким гибридным комплексом, поскольку сигнатура локатора Patriot очень отличается от сигнатуры локатора С-300. И если россияне видели сигнатуру от радара С-300, то у них было бы меньше опасений подлетать, потому что сам по себе комплекс С-300 по ним бы не достал", - предположил он.

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Он заявил, что С-200, из которого могли сбить А-50, – это одна из лучших разработок 60-х годов прошлого века, ее можно назвать комплексом, который можно транспортировать.

"Когда его начинают куда-то везти, это выглядит как целый караван - около 13 единиц разных машин. Плюс есть бетонные блоки, которые нужно подложить на ту площадку, с которой будет проводиться пуск. И чтобы зарядить ракету в пусковую, там даже прокладываются железнодорожные рельсы ", - пояснил аналитик.

Криволап рассказал, что время на развертывание такого комплекса составляет около 24 часов по советским нормативам, а время на свертывание будет примерно таким же. Поэтому он не может оперативно покинуть место пуска и скрыться.

"Поэтому чем сбивают вражескую авиацию - в частности А-50 - остается для нас тайной. Возможно, у нас появилось какое-то новое оружие, основанное на уже известных, но не применявшихся ранее принципах и технологиях", - заявил аналитик.

Сбитие российских самолетов - мнения

Начальник штаба военно-воздушных сил Эстонии полковник Янек Лехисте заявил, что Киев может создать условия для размещения истребителей F-16, которые ВСУ скоро получат от западных стран, ведь украинские военные недавно ликвидировали или повредили ряд вражеских самолетов.

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