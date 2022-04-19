Рашисти продолжают попытки уничтожить Мариуполь и его защитников.

В Мариуполе российские оккупанты запрещают хоронить людей без необходимого "документа", из-за этого жители города вынуждены предоставлять рашистам персональные данные.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

"Рашисти продолжают попытки уничтожить Мариуполь и его защитников. Оккупанты сбрасывают на помещения завода "Азовсталь" сверхмощные полутонные бомбы, стреляют по нему из артиллерии и танков, наносят хаотичные удары по жилому сектору Левобережного района. В подвалах завода остается около 1000 гражданских лиц, в том числе детей", - рассказала Денисова о событиях в городе.

По ее данным, для передвижения жителей по городу обязательным стало ношение белых повязок на руках, аналогичных тем, что носят рашистские военные.

"Таким образом, боевики подвергают их на обстрелы и используют как "приманку" для ВСУ. В процедуру захоронения погибших горожан решила вмешаться так называемая "омбудсмен ДНР", которая предоставила разъяснение, что отныне для захоронения нужно получить "документ", который может быть выдан, когда родственники сообщат все свои персональные данные", - отметила Денисова.

Сейчас все каналы в социальных сетях Facebook и Telegram и другие находятся под контролем "волонтеров ДНР", которые распространяют дезинформацию, а также собирают персональные данные граждан, которые остались в Мариуполе и их близких.

"Фактически паблики стали еще одним путем "фильтрации" мариупольцев. Действия оккупантов рф в Мариуполе являются геноцидом украинского народа в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказания за него, и статьи 6 Римского устава Международного уголовного суда", - отметила Денисова.

Она обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения рф в Украину учесть эти факты рф совершение преступления геноцида и нарушений прав человека в Украине.

Напомним, сейчас в Мариуполе оккупанты сбрасывают бомбы на "Азовсталь", где прячутся сотни мирных жителей.

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