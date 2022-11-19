Обошлось без пострадавших.

Российские оккупанты выпустили по Днепропетровской области более 60 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Об этом в Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Никопольщина ночью снова вздрагивала от вражеских выстрелов. Россияне обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии три общины - Никопольскую, Марганецкую и Мирскую. Направили на мирные города и села более 60 снарядов. Люди целы. Повреждено жилье, хозяйственные постройки и машины. Детали обстрелов еще уточняются", - рассказал он.

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В других районах области, по словам Резниченко, спокойно.

Обстрелы Днепропетровской области

Российские оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область из различных видов вооружения. Особым ударам подвергаются Никополь и Кривой Рог. В результате ударов гибнут люди, а инфраструктура подвергается значительным разрушениям.

Так, ночью 22 октября оккупанты обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровщины. Тогда в городе были повреждены более 20 домов и несколько газопроводов, оборваны линии электропередач. Тогда без света остались почти тысяча семей.

В ночь на 1 ноября оккупанты запустили по Никополю 40 снарядов. Враг изувечил 14 многоэтажных и частных домов. А 3 ноября РФ снова ударила по инфраструктуре Днепропетровщины, над областью за ночь сбили 4 дрона-камикадзе.

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