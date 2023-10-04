Квартиры во всех построенных домах будут продаваться в ипотеку.

Оккупанты заявили о выделении 119 участков под строительство жилья в временно оккупированном Мариуполе, но все-для продажи. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете, ссылаясь на слова так называемого руководителя Минстроя "ДНР" Николая Цыганова.

По его словам, квартиры во всех построенных домах будут продаваться в ипотеку.

"Во время блокады россияне разрушили 50% многоэтажных домов города, это - 934 здания. 52 тысячи семей остались налегке. Сейчас захватчики планируют строить коммерческие дома. Оккупанты превратили наш Мариуполь в место наживы. А жителей заставляют выживать один на один с собственными проблемами", - прокомментировал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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Ситуация в оккупированном Мариуполе

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что Россия строит прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем и Донецком. Это даст возможность врагу кардинально снизить зависимость от железнодорожного сообщения Крымским мостом, который сейчас выполняет главную логистическую функцию между РФ и оккупированным Крымом, которым перевозится техника и личный состав для войны в Украине.

Также Россия прокладывает новую автомобильную дорогу из Ростова-на-Дону в Мариуполь. В частности, на фотографиях из космоса видно, что трасса пройдет далеко от населенных пунктов – вероятно, из-за сложностей, которые может вызвать расширение существующей ныне дороги.

По некоторым данным российские оккупанты собираются прокладывать железнодорожную ветку от Таганрога в "стык" перегона между временно оккупированными Мариуполем и Волновахой.

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