Трасса пройдет вдали от населенных пунктов.

Россия прокладывает новую автомобильную дорогу из Ростова-на-Дону в оккупированный Мариуполь.

Об этом сообщает Радио Свобода (ru) со ссылкой на сравнение спутниковых снимков Planet.com за октябрь 2023 и октябрь 2022 года.

"На фотографиях из космоса видно, что трасса (отмечена красной линией) пройдет вдали от населенных пунктов – вероятно, из-за сложностей, которые может вызвать расширение существующей ныне дороги (синяя линия)", - пишет издание.

Видео дня

Россия строит альтернативные пути сообщения с оккупированным Мариуполем

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что Россия строит прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем и Донецком. Это даст возможность врагу кардинально снизить зависимость от железнодорожного сообщения Крымским мостом.

Крымский мост сейчас выполняет главную логистическую функцию между РФ и оккупированным Крымом, которым перевозится техника и личный состав для войны в Украине. В то же время ВСУ регулярно наносят по мосту удары, были повреждения и разрушения.

Вас также могут заинтересовать новости: