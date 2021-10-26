Местных жителей призвали в ближайшее время оставаться дома ради собственной безопасности.

Оккупанты на Донбассе до десяти утра били из минометов по Гранитному.

Об этом в Facebook сообщил председатель Мирненской поселковой военно-гражданской администрации Владимир Веселкин.

"Российско-оккупационные войска в течение всей ночи и до десяти часов утра, вели обстрел села Гранитное. Использовали боеприпасы 120-го калибра. Пострадали пять жилых домов. Повреждены электросети", - написал он, добавив, что жертв в результате обстрелов нет.

Веселкин призвал жителей в ближайшее время оставаться дома ради собственной безопасности.

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Напомним, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение, еще один получил ранение в результате подрыва на вражеском неизвестном взрывном устройстве. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих удовлетворительное.

По состоянию на 7 часов утра, 26 октября, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

У Гранитного российские наемники вели огонь из артиллерии калибра 122 мм. Украинским бойцам пришлось открывать ответный огонь.

Автор: Денис Прядко