Оккупанты на Донбассе до десяти утра били из минометов по Гранитному.
Об этом в Facebook сообщил председатель Мирненской поселковой военно-гражданской администрации Владимир Веселкин.
"Российско-оккупационные войска в течение всей ночи и до десяти часов утра, вели обстрел села Гранитное. Использовали боеприпасы 120-го калибра. Пострадали пять жилых домов. Повреждены электросети", - написал он, добавив, что жертв в результате обстрелов нет.
Веселкин призвал жителей в ближайшее время оставаться дома ради собственной безопасности.
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Напомним, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение, еще один получил ранение в результате подрыва на вражеском неизвестном взрывном устройстве. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих удовлетворительное.
По состоянию на 7 часов утра, 26 октября, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
У Гранитного российские наемники вели огонь из артиллерии калибра 122 мм. Украинским бойцам пришлось открывать ответный огонь.