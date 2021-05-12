За прошедшие сутки, 11 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на странице в Facebook.
Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а в районе поселка Калиново-Борщуватое - из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.
Неподалеку поселков Новоселовка и Пивденное противник применил в направлении позиций наших защитников станковые противотанковые гранатометы.
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В пригороде населенного пункта Водяное враг открывал огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а возле поселка Лебединское – из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Кроме этого, в направлении населенного пункта Пидвенное российские оккупанты произвели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. На обстрелы противника наши военные открывали ответный огонь.
По состоянию на 7:00 12 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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