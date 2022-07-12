По словам первого заместителя председателя Херсонского облсовета это не инженерные сооружения для уличных боев, а действия направленные на усиление мер контроля.

Оккупанты увеличили количество фильтрационных блокпостов на территории Херсонщины.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире информационного телемарафона 11 июля.

"После удачной работы нашей ВСУ, мы видим усиление фильтрационных мер со стороны оккупантов. Увеличилось количество блокпостов, но это фильтрационные блокпосты, то есть они не являются инженерными сооружениями для уличных боев. Это действия направленные на контроль за населением Херсонщины и непосредственно города Херсона",- сказал Соболевский.

Он добавил, что в Херсонской области наблюдается определенное движение военных сил со стороны оккупантов. "Но я уверен, что это полностью понятно нашим ВСУ и это не станет накоплением техники, а будет просто следующими целями", - подчеркнул Соболевский

Первый заместитель председателя Херсонского облсовета отметил, по вопросу о перемещении оккупантами военных сил и техники на левый берег Днепра.

"На самом деле там нет такого, что они отводят их именно из Херсона в Олешки. Они подтягивают резервы еще и из Крыма. И часть подразделений, насколько мы видим, она движется с Востока. То есть, у нас там появляются уже военные подразделения РФ, которые ранее не были замечены на Херсонщине. Но это все изучается, еще раз хочу сказать, и это полностью нашими ребятами контролируется", - сказал Соболевский.

Первый заместитель председателя Херсонского облсовета отметил, что жителям временно оккупированной Херсонщины необходимо эвакуироваться на более безопасные территории.

"Мы понимаем, что Херсонщина обязательно будет возвращена. К сожалению, она может быть возвращена исключительно военным путем. Мы понимаем, что это война и несмотря на то, что наши ребята будут стараться все очень аккуратно делать, но все же такие есть большие риски того, что может пострадать и гражданская инфраструктура, и наши люди. Поэтому, люди должны быть готовы к этому", - акцентировал Соболевский.

Он добавил, что те жители оккупированной Херсонщины, которые приняли решение не выезжать или не имеют такой возможности, должны позаботиться о себе и своих близких, чтобы обеспечить свою безопасность теми средствами, которые у них есть.

"Нужно опять-таки вспомнить, к сожалению, где у нас укрытия есть, в самом Херсоне непосредственно и быть готовыми быстро до них добраться", - подчеркнул Соболевский.

Как сообщал УНИАН, 9 июля первый заместитель председателя Херсонского облсовета призвал жителей Херсонщины эвакуироваться на более безопасные территории. Он отметил, что тем людям, кто не может это сделать, стоит запастись едой, водой и подготовить себе укрытие.

10 июля вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции Украины призвала эвакуироваться жителей временно оккупированных территорий Херсонщины и подчеркнула, что призыв связан с заботой о жизни людей и их безопасность, потому что украинская армия планирует начать контрнаступление.

Также, в этот день ОК Юг сообщили об уничтожении четырех складов с боеприпасами врага в разных районах Херсонщины.

11 июля советник главы Херсонской ОВА сообщил, что на Херсонщине в Новой Каховке уничтожен еще один российский склад с боеприпасами "это означает, что ВСУ близко". Также, в этот день ОК Юг сообщили, что южный регион Украины остается приоритетным направлением захвата для оккупантов, о чем свидетельствует усиление артиллерийской активности врага на линии соприкосновения на границе Николаевской и Херсонской областей.

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