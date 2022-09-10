Захватчики также пытаются восстановить движение через мост Каховской ГЭС, участок которого находится под огневым контролем Вооруженных сил Украины.

Русские захватчики пытаются вербовать отставных военных в Кыргызстане и усиливать резервистами временно оккупированный Херсон.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Враг продолжает нести потери. В частности, в результате действий Сил обороны на Южнобугском направлении потери подразделений 106-й воздушно-десантной дивизии Вооруженных Сил Российской Федерации только за предыдущие сутки составили более 58 человек убитыми. Командование оккупационных войск проводит мероприятия по восстановлению боеспособности подразделений 1-го армейского корпуса за счет перевода уцелевшего после боевых действий личного состава в другие подразделения. Так, по имеющейся информации, остатки личного состава от так называемого батальона специального назначения "хан" переведены в 9-й полк морской пехоты", - проинформировали в Генштабе.

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При этом сказано, что среди личного состава, который прибывает в Украину на усиление, возросло количество самоувечий.

"Российское руководство постоянно ищет новые источники пополнения резервов. Обещая высокое денежное содержание и "социальный пакет", пытается вербовать, через группы в социальных сетях, "добровольцев" среди отставных военных в Кыргызской Республике", - говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с приближением подразделений Сил обороны в Херсонской области командование российских оккупационных войск пытается усилить Херсон за счет перемещения резервов. Так, в областном центре замечали новые подразделения противника, военнослужащие которых плохо ориентируются в городе.

Также захватчики пытаются вести работы по восстановлению движения через мост Каховской ГЭС, участок которого находится под огневым контролем Вооруженных сил Украины.

"В Новой Каховке захватчики усилили фильтрационные меры с участием сотрудников ФСБ России - проверяют мобильные устройства, ищут граждан, которые помогают Вооруженным силам Украины. Похожая ситуация и в Энергодаре Запорожской области", - говорится в оперативной информации.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 52 150 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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