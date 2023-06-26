Ночью враг ударил по Херсонской области запрещенными зажигательными снарядами, вызывая значительное количество мощных пожаров.

Российские оккупанты ищут новые тактики, как обойти украинскую противовоздушную оборону, и бьют сейчас преимущественно по тем регионам, которые считают "хабами" Вооруженных сил Украины. Об этом в эфире телемарафона сказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Отвечая на вопрос о текущем поведении врага, она отметила: "мы акцентировали внимание на том, что после такого непонятного фиаско в самом запоребриковом царстве (оккупанты – УНИАН) будут искать победы там, где могут их достичь. В частности, их любимых способ-это ракетные и "шахедные" атаки. В принципе, они к такому именно и прибегли".

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Гуменюк отметила, что под ударами врага сейчас "преимущественно те регионы, которые, по их пониманию, являются "хабом" резерва, "хабом" сил для войска украинского, для Сил обороны, которые проводят активные действия".

"В частности, поэтому такое внимание и Днепропетровщине, которая граничит с Запорожской областью, которая прифронтовая. Такое внимание Николаевской, Одесской, которые являеются поставщиками ресурса для Херсонской прифронтовой области. И именно поэтому такая активизация огня и по Херсонщине", - сказала пресс-секретарь.

Она рассказала, что ночью враг ударил по Херсонской области запрещенными зажигательными снарядами, вызывая значительное количество мощных пожаров.

Также на вопрос о работе украинской ПВО, Гуменюк отметила, что на дежурстве в Черном море находился вражеский подводный ракетоноситель, пуск из которого обнаруживать сложнее.

"Враг выискивает новую тактику, пытается найти способ, как обойти силы противовоздушной обороны. И часто выпускаются ракеты другими траекториями, усложненными, используя другие высоты их полета. Также смешанная атака, когда выпускаются и ракеты, и "Шахеды". В том смысле, что во время грозы они заходят с разных направлений, хотя потом аккумулируются над морем напрямую", - пояснила Гуменюк.

Она добавила, что обнаружение прохода таких целей над морем затруднено, и затем они появляются над побережьем.

"Именно поэтому такая работа для сил противовоздушной обороны сложная. Но все же достаточно результативная", - сказала пресс-секретарь.

Атака по Украине сегодня - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 26 июня российские оккупанты прибегла к комбинированному удара по территории Украины. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 13 воздушных целей.

Были осуществлены пуски трех крылатых ракет "Калибр" с подводной лодки в Черном море и восьми ударных беспилотников иранского производства Shahed-136/131 с восточного побережья Азовского моря.

Силы ПВО воздушного командования "Юг" уничтожили две крылатые ракеты "Калибр"и семь "Шахедов".

Также с северного направления Россия запустила четыре беспилотника неустановленного типа: все они были уничтожены в зоне ответственности воздушного командования "Центр".

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