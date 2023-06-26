Взрывные волны повредили окна в двух многоквартирных домах в прибрежной зоне.

Ночью в Одесской области были уничтожены по меньшей мере две вражеские ракеты "Калибр". Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Говоря о ночи на юге Украины, пресс-секретарь отметила, что она была достаточно сложной не только в боевом смысле, но и потому, что работу сил противовоздушной обороны осложняли погодные условия - чрезвычайно сильный шторм над морем и гроза.

"Враг атаковал Одесскую область и ракетами типа "Калибр", и дронами-камикадзе типа "Шахед". Последствия этой ночной атаки мы еще уточняем. Хотя уже знаем, что по меньшей мере два "Калибра" были уничтожены на подлете с моря в прибрежную зону", - сообщила Гуменюк.

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Кроме того, происходила мощная боевая работа по дронам-камикадзе.

По словам, Гуменюк, взрывные волны в процессе боевой работы повредили окна в двух многоквартирных домах в прибрежной зоне. Пострадавших нет.

"Окончательные результаты мы еще уточняем. Потому что действительно заливало дождем, бушевала непогода, и еще последствия суммируются", - сказала она.

Воздушная тревога сегодня ночью-что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 26 июня в Украине объявили воздушную тревогу. В Одессе раздались громкие взрывы.

В Одесской районной военной администрации сообщили, что российская армия атакует область ударными беспилотниками и ракетами.

Впоследствии в Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили, что в Одесской области отработала противовоздушная оборона.

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