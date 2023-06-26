Они также безуспешно попытались восстановить утраченное положение в районе Новодаровки Запорожской области.

Российские оккупанты пытались наступать на пяти направлениях на фронте, но потерпели фиаско. Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что захватчики сосредотачивают свои основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях - в течение суток там произошло 36 боевых столкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты нанесли авиационный удар возле Зеленого Харьковской области. Там они также совершили минометные и артиллерийские обстрелы 29 населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

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"На Купянском направлении противник вел наступательные действия в районе западнее Кривошеевки Луганской области, успеха не имел", - сообщили в Генштабе и добавили, что на этом направлении враг также, в частности нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки на Харьковщине.

На Лиманском направлении оккупанты совершили безуспешные наступательные действия в направлениях Веселого и Раздоловки Донецкой области. Кроме того, они, в частности нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Торское, Дубрава, Белогоровка, Звановка и Спорное.

"На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Миньковки, Григоровки и Богдановки Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Хромово и Сухой Балки", - говорится в сообщении.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки и обстрелял из артиллерии пять населенных пунктов Донецкой области.

"На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел. Нанес авиационный удар возле Красногоровки. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Острое, Георгиевка и Марьинка Донецкой области", - отметили в Генштабе.

Кроме того, на Шахтерском направлении захватчики совершили безуспешные наступательные действия в направлении Новомихайловки и нанесли авиационные удары возле Пречистовки и Благодатного.

"На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Новодаровки Запорожской области", - говорится в сообщении.

Оккупанты нанесли авиаудары в районах Левадного и Новоданиловки Запорожской области, а также обстреляли из артиллерии около 30 населенных пунктов Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

ВСУ успешно уничтожают оккупантов - что надо знать

Как сообщал УНИАН, в своей утренней сводке сегодня, 26 июня, Генштаб проинформировал, что авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава врага.

Было уничтожено шесть разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня. Также поражены два пункта управления, три района сосредоточения личного состава и военной техники, четыре склада боеприпасов, станция радиоэлектронной борьбы, 10 артиллерийских подразделений на огневых позициях.

25 июня спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил, что Силы обороны продолжают продвигаться под Бахмутом, за минувшие сутки в этом районе украинские военные продвинулись от 600 до 1000 метров.

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