Кроме того, уничтожено 31 единицу военной техники захватчиков.

На Таврическом направлении общие потери российских оккупантов за сутки, в частности уничтоженными и ранеными, составили более 300 человек.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. "На Таврическом направлении продолжается работа Сил обороны. Наши воины идут вперед", - подчеркнул он.

Тарнавский добавил, что всего за прошедшие сутки захватчики 26 раз атаковали позиции украинских войск, совершили 665 обстрелов и нанесли 18 авиаударов.

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Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1 тысячу 90 огневых задач. "За последние сутки потери врага составили 313 человек (безвозвратные - 135, раненые - 177, плен - 1). Уничтожено 31 единицу военной техники противника", - сообщил Тарнавский.

Речь идет, в частности о двух боевых бронированных машинах, четырех артиллерийских системах и минометах, одном средстве противовоздушной обороны, 13 беспилотниках и двух единицах специальной техники. Также уничтожены были два склада боеприпасов и один другой важный объект оккупантов.

Ситуация на фронте: последние новости

Как сообщал УНИАН, в своей вечерней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проинформировал, что украинские войска на Бахмутском направлении отбили ряд атак российских оккупантов в районе Клещиевки но не дали им восстановить утраченное положение в районе Андреевки.

В то же время на Запорожском направлении силы обороны отразили атаки в районе Работиного. Тем временем захватчики нанесли авиационные удары возле Малой Токмачки и Работиного, а артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 украинских населенных пунктов.

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