В то же время россияне провалили попытки пройти юго-восточнее Изюма в сторону Славянска.

Российские оккупационные войска продвинулись на север и юго-восток от Бахмута в Донецкой области, но провалили попытки пройти на юго-восток от Изюма в сторону Славянска.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

25 июня оккупанты постепенно продвигались на восток от Бахмута. Речь идет о неустановленных подразделениях 5-й общевойсковой армии РФ, которые вели бои в районе Покровского и Пилипчатино в пределах 15 км северо-восточнее города.

Русские продвинулись на один километр в районе поселка Роты и села Вершины, расположенных в 10 км к юго-востоку от Бахмута. В "ДНР" заявили, что якобы "взяли под контроль" село Кодема в 15 км юго-восточнее Бахмута.

В то же время захватчики провели серию неудачных штурмовых операций к северу от Донецка. Они также вели бои в районе Ясиноватой, Константиновки, Васильевки, Ню-Йорка, Марьинки и Каменки, но не достигли успехов в этих районах.

Вдоль Южной оси войска РФ сосредоточились на защите своих оккупированных рубежей и проведении локальных атак с целью вернуть утраченные позиции.

По сообщению Генштаба ВСУ, неустановленная тактическая группа российской роты безуспешно пыталась восстановить утраченные позиции в Потемкино со стороны Высокополья на севере Херсонской области. В ОК "Пивдень" добавили, что это уже вторая такая попытка повторно оккупировать село.

В Запорожской области оккупанты оборонялись и пытались атаковать позиции защитников Украины в Гуляйполе.

В Днепропетровской области РФ усилила артиллерийские удары вдоль линии фронта в сторону Кривого Рога в ответ на продвижение украинских войск вглубь Херсонщины.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты достигли окраин Лисичанска и ведут там бои.

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