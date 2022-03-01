Российские войска во всех сторон окружили Херсон, оккупанты устанавливают блокпосты на выездах из города. В частности - в Шуменском микрорайоне Херсона.
Об этом рассказала журналист телеканала "Украина 24".
Жителей пригорода Херсона, проживающих в районе Антоновского моста, Казацкого и Веселого, накануне эвакуировали из-за обстрелов. Россияне ведут огонь по автомобилям и забирают у людей телефоны.
"Они во всем пригороде. Херсонцы пытаются им навредить, перекрывают дороги чем могут. Вчера уже в магазины было тяжело поставлять продукты, потому что склады находятся за городом. Но у нас есть все необходимое", - сообщает журналист.
Она добавила, что минувшей ночью враг обстрелял и повредил снарядами жилые дома в селе Чернобаевка. В самом областном центре есть свет, вода и отопление - коммунальные службы города работают.
Накануне стало известно, что российские оккупанты начали штурм Херсона.