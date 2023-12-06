Во время учений по территории заказника передвигается около десяти единиц военной техники.

Российские оккупанты обустроили военный полигон на полуострове Карадай Херсонской области, несмотря на то, что эта территория имеет статус ландшафтного заказника.

Как сообщает "Крымский ветер", на территории заказника ежедневно проводят стрельбы из стрелкового оружия, военной техники и артиллерии. Направление ведения огня - акватория Каркинитского залива, граничащая с Крымом. Во время учений по территории заказника передвигается около десяти единиц военной техники.

"Использование полуострова в военных целях – вопиющее нарушение Уголовного кодекса Украины и международного права, ведь в пределах заказника запрещена любая деятельность, которая может нанести вред природе. Уничтожая природоохранные объекты, оккупанты наносят огромный ущерб экологии региона", - пишет канал.

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Что происходит на Херсонщине сейчас

Вооруженные силы Украины продолжают наземные атаки на левом берегу Херсонской области. Нашим защитникам удалось продвинуться вперед. Украинские защитники сохраняют позиции на восточном берегу Днепра, несмотря на давление оккупационных войск РФ.

Российские блогеры писали, что Силы обороны Украины продолжают перебрасывать новые штурмовые группы на левый берег. По их словам, в районе села Крынки сейчас якобы действуют от 300 до 400 украинских военнослужащих.

Моральный дух и боевые возможности группировки оккупантов на левом берегу Херсонской области значительно ухудшаются. Россия демонстрирует очевидную неспособность создать сплоченную командную структуру среди своих сил.

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