Обошлось без жертв и разрушений.

Российские оккупанты обстреляли территории трех общин в Сумской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Эсманская община: за день прилетело 5 мин от русских. Шалыгинская община: почти в 14.00 был обстрел из РСЗО - 6 прилетов", - отметил он.

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Кроме того, относительно Середино-Будской общины председатель ОВА сообщил, что с 15:30 враг совершил артобстрел города Середина-Буда - 5 прилетов.

"К счастью, без жертв и разрушений", - добавил Живицкий.

Как сообщал УНИАН, по данным Живицкого, в Сумской области за сутки 23 сентября было зафиксировано почти 140 "прилетов" в результате применения российскими оккупантами различных видов вооружения. Российские захватчики открывали огонь по четырем общинам области: Краснопольская, Белопольская, Середино-Будская и Юнаковская.

За день до этого в результате обстрелов повреждено 20 домов и 7 автомобилей. Также повреждены здания двух предприятий, школа, детсад и сельский Дом культуры.

Кроме того, в общинах были повреждены линии электропередач, но впоследствии электроснабжение восстановили.

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