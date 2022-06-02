Кроме того, пострадал мужчина и три женщины были спасены.

В результате попадания снаряда в Харькове загорелась библиотека в общеобразовательной школе. Погибла женщина.

Об этом сообщает главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

"В результате попадания снаряда в 00:13 2 июня поступило сообщение о пожаре в общеобразовательной школе Киевского района города Харьков. Горело помещение библиотеки на площади 50 кв. м. К ликвидации пожара были привлечены четыре единицы пожарно-спасательной техники и 24 человека личного состава ГСЧС. В 02:14 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время тушения пожара спасатели нашли тело женщины. Кроме того, пострадал мужчина и три женщины были спасены.

Ситуация в Харькове и области

В целом за сутки с 1 по 2 июня спасатели 19 раз выезжали на вызовы:

для тушения пожаров - 13, в частности, на 4 пожара, вызванных обстрелами;

для оказания помощи населению - 3;

для оказания помощи коммунальным службам и проведения аварийно-спасательных работ - 3.

Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Золочевской общине Богодуховского района, Чугуевском районе области, а также в Киевском и Слободском районе Харькова. Пострадали частные дома, хозяйственные постройки, школа и производственное здание.

В частном секторе села Клугино-Башкировка Чугуевского района вражеский снаряд попал в жилой дом. Пострадали два человека: 1947 года рождения, которого госпитализировали в Чугуевскую районную больницу, и 1958 года рождения - он от госпитализации отказался.

В 00:20 в Слободском районе Харькова во время обстрела загорелось трехэтажное производственно-хозяйственное здание. Площадь пожара составила 1000 кв. м. К ликвидации пожара были привлечены шесть единиц техники и 36 человек личного состава ГСЧС.

К тому же пиротехнические подразделения ГСЧС за сутки ликвидировали 38 вражеских боеприпасов.

Как сообщал УНИАН, российские захватчики готовят очередной обстрел образовательных учреждений в Донецкой области. В частности, по словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, под угрозой Краматорск и Славянск.

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