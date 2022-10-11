Они свозят в машинные залы 1-го и 2-го энергоблоков Запорожской АЭС кровати, матрасы и бойлеры.

Российские оккупанты начали подготовку к зимовке на Запорожской атомной электростанции.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале "Энергоатома".

Отмечается, что оккупанты свозят в машинные залы 1-го и 2-го энергоблоков Запорожской АЭС кровати, матрасы, бойлеры и другое бытовое "орудие".

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"То есть военные РФ или пытаются организовать зимние казармы на ЗАЭС и значительно увеличить свое присутствие на станции, которая стала едва ли не единственным убежищем для них на временно оккупированной территории и которую они уже давно де-факто превратили в военную базу. Или же планируют еще жестче взять персонал Запорожской АЭС в заложники и вовсе не выпускать работников, как это было во время оккупации Чернобыльской АЭС", - говорится в сообщении.

Как заявили в "Энергоатоме", "что бы ни придумывали ядерные террористы, зимовать на станции им не придется".

"Потому что Украина при единодушной поддержке всего цивилизованного мира 24/7 работает над тем, чтобы как можно быстрее выгнать российскую орду со всех своих территорий, со всех захваченных предприятий и заводов, из каждого занятого дома", - подчеркивается в сообщении.

Захват оккупантами ЗАЭС: что известно

4 марта российские оккупанты захватили ЗАЭС и город Энергодар. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг станции.

В начале сентября по просьбе правительства Украины Международное агентство по атомной энергии осуществило миссию на захваченную оккупантами электростанцию.

15 сентября Совет управляющих агентства, состоящий из представителей 35 государств-членов ООН, принял резолюцию, в которой требует от России немедленно прекратить оккупацию Запорожской АЭС.

Большинство стран мирового сообщества, в частности США и Европы, призывают создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС.

Между тем, российские оккупанты продолжают обстрелы станции, в результате чего повреждаются линии электропередачи, питающие энергоблоки. Как результат, энергоблоки временно работают на резервном топливе.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Запорожской АЭС находится 500 российских военных и военная техника.

5 октября президент России Владимир Путин издал "указ" о присвоении Запорожской АЭС. Российская атомная корпорация "Росатом", представители которой находятся на оккупированной ЗАЭС, зарегистрировала в Москве предприятие, которое планирует управлять украинской станцией.

Владимир Зеленский подчеркнул, что любые попытки России перевести Запорожскую атомную электростанцию в якобы свою собственность являются ничтожными.