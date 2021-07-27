Российские оккупационные войска направляют основные усилия на обустройство дополнительных огневых позиций на передовых позициях на Донбассе.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны на своей странице в Facebook.
"Российские оккупационные войска продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество противотанковых ракетных комплексов с целью нанесения потерь личному составу и разрушения фортификационного оборудования подразделений Объединенных сил", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основные усилия противника направлены на обустройство дополнительных огневых позиций, восстановление имеющихся и установку новых минно-взрывных заграждений, в том числе с использованием противопехотных мин и самодельных взрывных устройств.
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Кроме того, оккупанты проводят интенсивные мероприятия по восстановлению и наращиванию инженерно-фортификационного оборудования передовых позиций и маскировке их элементов вдоль всей линии соприкосновения.
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