Оккупанты проводят интенсивные мероприятия по восстановлению и наращиванию инженерно-фортификационного оборудования передовых позиций и маскировке их элементов вдоль всей линии соприкосновения.

Российские оккупационные войска направляют основные усилия на обустройство дополнительных огневых позиций на передовых позициях на Донбассе.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны на своей странице в Facebook.

"Российские оккупационные войска продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество противотанковых ракетных комплексов с целью нанесения потерь личному составу и разрушения фортификационного оборудования подразделений Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основные усилия противника направлены на обустройство дополнительных огневых позиций, восстановление имеющихся и установку новых минно-взрывных заграждений, в том числе с использованием противопехотных мин и самодельных взрывных устройств.

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Кроме того, оккупанты проводят интенсивные мероприятия по восстановлению и наращиванию инженерно-фортификационного оборудования передовых позиций и маскировке их элементов вдоль всей линии соприкосновения.

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Автор: Константин Гончаров