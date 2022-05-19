По данным Пентагона, РФ изменила курс на достижение более "скромных" целей на Донбассе.

Российские оккупанты на Донбассе начали пересматривать свои цели из-за ряда неудач, при этом украинским военным удается оттеснять их к границе.

Об этом пишет американский репортер Джек Детч со ссылкой на чиновника из Минобороны США.

"Россия изменила курс на достижение более "скромных" целей на Донбассе. В то же время украинские подразделения по-прежнему оттесняют войска РФ к границе", - рассказал представитель Пентагона.

Он также добавил, что Путин пытался перебросить на Донбасс дополнительную живую силу, но это не привело к успеху.

Проблемы у оккупантов, по мнению чиновника из Минобороны, могут быть из-за затруднений с логистикой.

Как сообщал УНИАН, основные усилия враг продолжает сосредотачивать на Донетчине и Луганщине, где проводит безуспешные наступления и контратаки.

За сутки на Донбассе украинские воины отбили 16 вражеских атак. Уничтожено 8 танков, 17 единиц боевой бронированной техники, 4 специальных бронированных автомобиля и 6 обычных автомобилей противника.

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