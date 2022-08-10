В Бахмуте Донецкой области в результате сегодняшнего вражеского обстрела погибли по меньшей мере 7 жителей, еще 6 получили ранения.
Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.
Отмечается, что вражеская армия РФ обстреляла центральную часть города Бахмут.
"Погибли семь мирных жителей, еще шестеро получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Повреждены магазины, частные дома и многоэтажки", - информирует прокуратура.
По предварительным данным, оккупанты в очередной раз использовали против мирного населения РСЗО "Ураган".
"Сейчас полные данные о погибших и раненых, а также количество уничтоженных домов устанавливаются, в городе продолжаются пожары", - говорится в сообщении.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса).
Как сообщал УНИАН, 9 августа Генштаб сообщил, что враг проводит наступательные бои на Бахмутском и Авдеевском направлениях, пытаясь артиллерийским огнем вытеснить подразделения ВСУ с занятых рубежей.