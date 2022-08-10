Полные данные о погибших и раненых, а также о количестве уничтоженных домов устанавливаются, в городе продолжаются пожары.

В Бахмуте Донецкой области в результате сегодняшнего вражеского обстрела погибли по меньшей мере 7 жителей, еще 6 получили ранения.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что вражеская армия РФ обстреляла центральную часть города Бахмут.

"Погибли семь мирных жителей, еще шестеро получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Повреждены магазины, частные дома и многоэтажки", - информирует прокуратура.

По предварительным данным, оккупанты в очередной раз использовали против мирного населения РСЗО "Ураган".

"Сейчас полные данные о погибших и раненых, а также количество уничтоженных домов устанавливаются, в городе продолжаются пожары", - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса).

Как сообщал УНИАН, 9 августа Генштаб сообщил, что враг проводит наступательные бои на Бахмутском и Авдеевском направлениях, пытаясь артиллерийским огнем вытеснить подразделения ВСУ с занятых рубежей.

Вас также могут заинтересовать новости: