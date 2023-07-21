Кроме того, Андрющенко отметил, что сейчас наблюдается стремительный рост военного движения россиян через Мариуполь.

Исторический центр временно оккупированного Мариуполя россияне превратили в руины. Они проводят самое массивное так называемое "восстановление", прикрывающее банальный демонтаж для дальнейшего строительства "ипотеки".

Об этом сообщил советник городского председателя Мариуполя Петр Андрющенко. "Так центр украинского Мариуполя потихоньку превращают обманом в центр российского Жданова", - прокомментировал он.

Также Андрющенко обнародовал видео, на котором видно как какие-то люди, среди которых даже есть ребенок, танцуют на улице посреди развалин и строительного мусора. "Атмосфера Мариуполя. Сюреализм, который вдруг стал рельностью. Ожившее социальное дно", - написал политик.

Кроме того, Андрющенко отметил, что сейчас наблюдается стремительный рост военного движения россиян через Мариуполь.

"В основном грузовики до 20 штук с живой силой и прицепленными пушками класса "Рапира" на Бердянское направление", - сообщил он.

Также оккупанты усилили контрольно-проверяющие меры из-за увеличения автомобильного потока. "Усиленные патрули наблюдения и мобильные блок-посты по всем районам города", - уточнил Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

Город почти полтора года находится в оккупации. Россияне сносят здания по всему городу, прикрываясь реконструкцией.

Также стало известно, граждане РФ активно скупают жилье во временно оккупированном Мариуполе и документы на него. Однако на самом деле сами квартиры их не интересуют.

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