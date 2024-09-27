Повреждены частные и многоквартирные дома, надворные постройки, здания, автомобили.

Сегодня, 27 сентября, российская оккупационная армия атаковала Одесскую область дронами, в результате чего погибли три человека, еще более десяти получили ранения, среди пострадавших - ребенок. Как сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер, под утро враг прибегнул к масштабному террору города Измаил.

"Россияне запустили ударные беспилотники по югу нашей области. Работа сил противовоздушной обороны продолжалась долго и напряженно. К сожалению, в результате атаки погибли три человека: две женщины 1934 и 1955 годов рождения и 73-летний мужчина. Пострадали 11 человек, среди которых - ребенок", - сообщил чиновник.

Российские дроны попали по жилому сектору - повреждены частные и многоквартирные дома, надворные постройки, здания, машины. В результате атаки вспыхнуло несколько пожаров, которые, по словам Кипера, оперативно ликвидировали спасатели. Сейчас правоохранители фиксируют последствия террористического акта россиян.

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"Людям оказывается вся необходимая помощь", - добавил глава ОВА.

Российский террор гражданских

Как сообщал УНИАН, 26 сентября российская оккупационная армия нанесла по ряду регионов Украины ракетно-дронных ударов.

На Ивано-Франковщине поврежден объект критической инфраструктуры - часть города Ивано-Франковск осталась обесточенной. Также вражеской атаке подверглась Одесская область - ночью враг атаковал регион ракетами и беспилотниками, в результате ракетной атаки в Одесском районе погибла 62-летняя женщина, повреждены здания и машины. На Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны тоже велась боевая работа - враг атаковал объект энергетической инфраструктуры. В Запорожье в результате ударов авиабомбами травмы получили по меньшей мере восемь человек, среди них - ребенок, разрушены и повреждены 12 домов, в том числе многоквартирный. Также дважды враг обстрелял Херсонскую область - в результате авиаудара пострадали два человека. Кроме того, оккупанты атаковали Киевскую, Донецкую, Харьковскую, Сумскую области.

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