Российские ССО выполняют спецзадания по оккупации ЗАЭС и могут быть привлечены для дальнейших провокаций на ЗАЭС.

Запорожскую АЭС российская армия удерживает с помощью Сил специальных операций.

Об этом сообщает InformNapalm.

"2 сентября OSINT-исследователи международного разведывательного сообщества InformNapalm указывали, что оккупацию ЗАЭС вероятно обеспечивают Силы спецопераций России. Но тогда мы опирались исключительно на характерное авто с навесным оборудованием, которое попало в кадр на ЗАЭС.

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Сегодня мы заметили в одном из каналов рашистов фото, подписанное ССО РФ. Эти фото и сообщение подтверждают наши предположения. Именно российские ССО выполняют спецзадания по оккупации ЗАЭС и могут быть задействованы для дальнейших провокаций на ЗАЭС", - отметили в InformNapalm.

Напомним, что 29 августа оккупанты повредили инфраструктуру ЗАЭС, зафиксировано риск утечки водорода.

1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. Российские оккупанты не пустили на ЗАЭС журналистов вместе с МАГАТЭ.

3 сентября МАГАТЭ заявило о том, что Запорожскую АЭС отключили от сети.

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