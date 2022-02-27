В Вооруженных силах Украины призвали граждан уничтожать вражескую технику или сообщать о ее передвижении.

Местные жители рассказали, что на окружной Макарова Киевской области прошла колонна оккупантов из 15 танков, 25 БТР, 15 Уралов с людьми.

"Киевская область, окружная Макаров - направление на Киев или Житомир", - написал журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

Жители говорят: "Уже три колонны по очереди с небольшим отрывом. Еще САУ, БТР, грузовики, огнеметы на шасси, ракеты. Топливо также везут".

Российские танки проехали Макаров и пытаются попасть в Киев, пишет "Укринформ". Кроме того, о передвижения этой колонны сообщили жители села Андреевка Макаровского района. По их словам, танков очень много.

Примерно через полчаса после первого сообщения жители села Андреевка проинформировали о второй группе танков, обозначенных буквой V, о которых предупреждали ВСУ. Жители села Андреевка находятся в подвалах.

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