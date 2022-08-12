Мужчине грозят исправительные работы или тюремный срок.

Национальная полиция в Одессе арестовала гражданина Украины, который активно оправдывал российскую агрессию и оккупацию территорий нашей страны. Он также ждал вражеского парада в Киеве и угрожал расправой всем, кто выступал против РФ.

Одессит вел Telegram-канал, где создавал публикации в пользу России. В своих сообщениях он оправдывал вооруженную агрессию противника в Украине. Мужчина также много писал о скором параде РФ в захваченном Киеве. А всем несогласным одессит угрожал карательным действиями после мнимой оккупации столицы государства.

Правонарушителю сообщили о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификации ее участников. Это нарушение предусмотрено ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. Теперь любителю "русского мира" грозят исправительные работы сроком до двух лет или же до трех лет заключения.

Напомним, вчера, 11 августа, на Харьковщине Служба безопасности Украины нейтрализовала группировку диверсантов. В нее входили бывшие сотрудники правоохранительных органов. Они собирали данные о дислокации подразделений ВСУ и расположении объектов критической инфраструктуры.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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