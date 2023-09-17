ВСУ успешно отбили атаки врага на Бахмутском, Марьинском и Авдеевском направлениях.

В эти сутки украинские защитники отбили очередные атаки российских захватчиков сразу на нескольких направлениях.

Сейчас оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В частности, в течение суток произошло 25 боевых столкновений с врагом, сообщает Генштаб ВСУ.

Так, на Бахмутском направлении силы обороны успешно отбили 5 атак противника в районе Клещиевки и Белой Горы Донецкой области. На этом же направлении россияне также пытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области.

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Кроме того, на Авдеевском направлении враг безуспешно пытался наступать в районе Авдеевки Донецкой области, а на Марьинском - атаковать украинские позиции вблизи Марьинки, отбито почти 10 атак.

По данным Генштаба, не утихают артиллерийские и минометные обстрелы российскими оккупантами прифронтовых населенных пунктов. Враг наносит и авиационные удары по украинским селам и городкам.

В то же время, украинские защитники продолжают наступать на Мелитопольском направлении, а также вести наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. Там ВСУ уничтожают россиян и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

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Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что украинские защитники освободили Клещиевку, что в 7 километрах от Бахмута Донецкой области. Сначала соцсетями начали распространяться сообщения о том, что бойцы ВСУ зашли в село. Затем глава Офиса президента обнародовал фото военных с украинским флагом на фоне храма в Клещиевке.

Впоследствии об освобождении населенного пункта сообщили бойцы бригады "Лють", а также 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 5-й отдельной штурмовой бригады.

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