Существует тактическое планирование войны на территории Евросоюза, полагает директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Информация о том, что в НАТО призывают готовиться к ракетным ударам России по объектам в странах-членах Евросоюза, является очень тревожным звоночком.

Таким мнением в эфире канала "FreeДом" поделился эксперт Виталий Кулик, который является директором Центра исследований проблем гражданского общества. "Это уже очень тревожный звоночек, говорящий о том, что есть тактическое планирование войны на территории Европейского Союза, членов НАТО", - полагает аналитик.

По его мнению, если американские власти решат изолироваться, "то это потом вернется и к США так же".

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Важные новости - война грозит Евросоюзу или нет

Издание The Times писало, что хотя сейчас российские захватчики сосредоточены на войне против украинцев, западные государства уже обеспокоены тем, что РФ может посягнуть и на безопасность стран Евросоюза.

Высокопоставленные генералы предупреждали, что НАТО придется подготовиться к возможным ударам РФ по объектам на всей европейской территории, в частности, в Германии, если Москва начнет войну против Альянса.

Украинская сторона не раз предупреждала, что если Киев не выстоит во время полномасштабной российской агрессии, то странам ЕС придется противостоять россиянам.

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