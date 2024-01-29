Информация о том, что в НАТО призывают готовиться к ракетным ударам России по объектам в странах-членах Евросоюза, является очень тревожным звоночком.
Таким мнением в эфире канала "FreeДом" поделился эксперт Виталий Кулик, который является директором Центра исследований проблем гражданского общества. "Это уже очень тревожный звоночек, говорящий о том, что есть тактическое планирование войны на территории Европейского Союза, членов НАТО", - полагает аналитик.
По его мнению, если американские власти решат изолироваться, "то это потом вернется и к США так же".
Важные новости - война грозит Евросоюзу или нет
Издание The Times писало, что хотя сейчас российские захватчики сосредоточены на войне против украинцев, западные государства уже обеспокоены тем, что РФ может посягнуть и на безопасность стран Евросоюза.
Высокопоставленные генералы предупреждали, что НАТО придется подготовиться к возможным ударам РФ по объектам на всей европейской территории, в частности, в Германии, если Москва начнет войну против Альянса.
Украинская сторона не раз предупреждала, что если Киев не выстоит во время полномасштабной российской агрессии, то странам ЕС придется противостоять россиянам.