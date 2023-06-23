Украина нуждается в большем количестве систем ПВО, отметили в ГУР.

В Украине не исключают, что российские захватчики осенью снова будут обстреливать энергетические объекты нашего государства.

Украинская сторона готовится к возможным новым ударам со стороны противника, рассказал заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий во время интервью "РБК-Украина". "Мы не исключаем такой возможности (новых ударов РФ по украинским энергообъектам осенью - Ред.). В первую такую кампанию они не достигли своего результата, потому что наша система энергопитания, производства электроэнергии выстояла", - отметил он.

Собеседник добавил, что украинцы, по сути, пережили зимний период нормально.

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В ГУР подчеркнули, что в рамках подготовки к возможным новым ударам по объектам энергетики украинская сторона осуществляет меры для усиления системы противовоздушной обороны, получения новых комплексов.

"На это была также направлена конференция в формате "Рамштайн". Один из ключевых и приоритетных вопросов на сегодня - противовоздушная оборона, это ракеты, это возможность увеличения количества современных комплексов ПВО", - отметил Скибицкий.

По его словам, для защиты украинской земли необходимо не только больше западных систем ПВО, но и надо совершенствовать умение пользоваться ими.

"Мы готовимся (к возможным новым атакам со стороны РФ - Ред.). Мы понимаем эту проблему, понимают эту проблему и наши партнеры. И, повторюсь, противовоздушная оборона - это один из приоритетов на сегодня для повышения способности Вооруженных сил Украины", - подчеркнули в украинской разведке.

Ракетные удары по Украине осенью 2022 года - что надо знать

Россияне били по украинским энергетическим объектам различными ракетами и беспилотниками-камикадзе. Противнику удалось попасть в ряд объектов в разных областях, Украине даже пришлось отказаться от экспорта электроэнергии, были массовые отключения света.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в результате ударов со стороны противников было поражено около 50% энергосистемы нашего государства.

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